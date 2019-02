MILAN NEWS – Due posti per tre squadre adesso. Inter, Milan e Roma: in palio non c’è più solo il quarto posto, ma anche il terzo grazie al tracollo nerazzurro. E il Diavolo, particolarmente ispirato, ora è distante appena due lunghezze dall’ultimo gradino.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è proprio la squadra di Gennaro Gattuso a godere di miglior salute rispetto alle altre due concorrenti. La formazione rossonera dà infatti un’impressione più netta di regolarità non solo nei risultati ma anche nel gioco e nelle idee. A far davvero la differenza – sottolinea la rosa – sarà però il centravanti. Anche perché senza l’approdo di Krzysztof Piatek e il risveglio di Edin Dzeko, difficilmente Milan e Roma sarebbero riuscite a insidiare la squadra di Luciano Spalletti e mandarla in ansia assoluta per il rischio maxi beffa. E difficilmente ora la stessa Inter potrà fare a meno per altre 13 giornate di Mauro Icardi, nonostante un buon Lautaro Martinez. Considerando esperienza, leadership e soprattutto la valanga di goal nelle ultime stagioni, l’assenza dell’ex capitano è un handicap grave. La corsa all’Europa che conta passerà per i derby di Roma e Milano ma significativa sarà anche Inter-Roma della 33a giornata: il Milan le avrà già incontrate entrambe, e avrà quindi il privilegio di sapere per chi tifare.

Redazione MilanLive.it

