Nonostante il periodo da direttore sportivo rossonero si sia interrotto anzitempo, per via del cambio ai vertici, Massimiliano Mirabelli resta comunque un dirigente che ha fatto cose importanti dalle parti di Milanello: a lui si devono gli arrivi di calciatori tuttora molto importanti come Conti, Kessié, Musacchio, Rodriguez e Calhanoglu, per non parlare dei rinnovi di gente come Romagnoli, Suso e Donnarumma.

Oggi Mirabelli, dopo alcuni mesi di silenzio e di riposo, è tornato a parlare ai microfoni dell’emittente RMC Sport dei suoi trascorsi rossoneri, commentando il lavoro fatto all’epoca: “Il Milan farà strada in futuro può tornare in Champions League e vincerà la Coppa Italia; noi siamo stati bravi a gettare le basi, nonostante i molti ostacoli trovati nel lavoro. Vedi il rinnovo di Donnarumma, forse la mia trattativa più difficile di quelle concluse”.

La scelta di puntare su Gennaro Gattuso è stata azzeccatissima, tutta farina del sacco di Mirabelli: “Quando l’ho scelto mi giocavo il futuro. Potevo scegliere chiunque, non avevo problemi di budget, ma ho sempre pensato che Gattuso fosse l’unico in grado di prendere quel Milan. Ci ho creduto fin da subito. Rino non è solo grinta, farà grandi cose in futuro. Ha personalità, conoscenza della materia ed è bravo, inoltre ha fatto la gavetta, cosa importante per un allenatore moderno”.

Un paio di battute di Mirabelli riguardano anche le mosse di mercato recenti del Milan: “Piatek ottimo colpo, è un attaccante forte e concreto, ha bisogno di pochi palloni per fare gol. L’ho seguito quando giocava al Genoa. Immobile e Milinkovic-Savic vicini al Milan in estate? Chi conosce Lotito sa quanto è difficile trattare con lui, impossibile pensare di strappare alla Lazio due titolari con tale semplicità”.

