MILAN NEWS – E’ stato inserito nella lista convocati per la sfida di stasera contro la Lazio, ma nonostante ciò Pepe Reina non è ancora abile ed arruolabile tra i pali.

Il secondo portiere del Milan classe 1982, alla sua prima stagione in rossonero dopo la lunga militanza del Napoli, è stato ingaggiato sia per fare da chioccia al baby titolare Gigio Donnarumma, sia per giocare le partite di Europa League che quelle di Coppa Italia.

Il portiere iberico è rimasto fuori per diverse settimane a causa di alcuni problemi muscolari e solo ieri è rientrato tra i disponibili di mister Gattuso, che lo ha voluto con se’ nonostante non fosse ancora al 100% della forma. Dunque sarà difficile stasera vederlo in porta, con Donnarumma confermatissimo tra i titolari.

Più facile, secondo ciò che scrivono vari quotidiani in edicola, che Reina possa tornare utile dal 1′ minuto nella sfida di ritorno di coppa contro la Lazio, prevista per il 24 aprile prossimo. La speranza del Milan è che non servano i suoi miracoli per quell’occasione, visto che i rossoneri puntano ad archiviare la pratica quest’oggi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

