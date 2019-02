CALCIOMERCATO MILAN – Un Davide Calabria in costante crescita nella ultime due stagioni. Il terzino rossonero ha trovato continuità con Gennaro Gattuso ed è meritatamente titolare della squadra.

Il suo rendimento non è indifferente a Roberto Mancini, che potrebbe presto convocarlo nella nazionale maggiore azzurra. Il commissario tecnico dell’Italia lo sta seguendo. E ovviamente non mancano anche osservatori internazionali a monitorare le prestazioni del numero 2 del Milan. Tuttavia, il club rossonero si tiene stretto il proprio giocatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2022. A fine stagione si potrebbe anche discutere di rinnovo, eventualmente.

Calciomercato Milan, rinnovo e futuro: parla l’agente di Calabria

Gianni Vitali, agente di Calabria, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com della situazione del calciatore. E’ stato fatto riferimento alle voci di interesse del Manchester United e di altre società estere, sulle quali ha detto: «Di trattative vere e proprie no, ma le manifestazioni ci sono e ci sono state. Non mi sono mai seduto con nessuno, per il semplice fatto che sta benissimo dove si trova. E’ giovane e gioca ad alti livelli, mi pare normale che possa interessare a squadre importanti. E’ difficile trovare di meglio rispetto al Milan. Quali club si sono interessati? Un paio inglesi e un paio spagnoli».

Il procuratore del terzino del Milan smentisce contatti diretti per un eventuale trasferimento lontano dall’Italia. Ovviamente le manifestazioni di interesse sono cose normali, però non vi è nulla di concreto che possa far pensare all’addio di Davide. Anzi, è possibile un rinnovo del contratto a fine stagione. Però Vitali sull’argomento non si sbilancia:«Vediamo, il discorso è semplice: sarà la società a decidere se Davide merita il rinnovo. Io credo che ci siano momenti per parlare di questo tipo di situazioni, ora non è quello giusto».

