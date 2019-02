NEWS MILAN – Alla fine il Milan si accontenta, si rintana e decide di giocare sui 180 minuti. Niente sfrontatezza e cattiveria questa volta: all’Olimpico contro la Lazio finisce 0-0, con un solo e blando tiro verso la porta per i rossoneri nell’intera partita.

Ora, sottolinea La Gazzetta dello Sport, la qualificazione resta comunque apertissima e molto dipenderà dallo stato di forma della Lazio da qui a 2 mesi: se dovesse recuperare tutta la sua qualità offensiva e la propria serenità mentale, lo 0-0 esterno che oggi sembra buono, potrebbe rivelarsi invece gracile, vulnerabile a un semplice 1-1. Alla fine sono stati i biancocelesti a cercare maggiormente la vittoria e costruire di più: 11 tiri per i capitolini contro i 3 del Diavolo, 4 calcio d’angolo a zero anche se in realtà Gianluigi Donnarumma non ha mai dovuto fare una parata vera. Il possesso dei padroni di casa, infatti, non ha fruttato per l’opaca condizione di Ciro Immobile e degli altri attaccanti e per l’ormai certificata solidità difensiva del Milan. La squadra di Gennaro Gattuso, chiusa un po’ per scelta e un po’ per difficoltà, vive di lunghe attese, di terzini bassi e palle sparate a un isolatissimo Krzysztof Piatek. Tutt’altro che la formazione famelica ammirata di recente, e ora solo il tempo darà ragione o meno alla strategia milanista per raggiungere un’altra finalissima.

Redazione MilanLive.it

