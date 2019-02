NEWS MILAN – Sabato sera, ore 18:00, calcio d’inizio di Milan-Sassuolo. San Siro sarà una bolgia, per sostenere la propria squadra nell’anticipo della 26^ giornata di Serie A.

Il momento positivo dei rossoneri ha riportato ovviamente entusiasmo nell’ambiente. Dalla squadra, allo staff, sino ovviamente ai tifosi. Tifosi che hanno risposto presente in questi mesi, ma ancor di più nell’ultimo periodo. Nel match di Coppa Italia contro la Lazio c’erano oltre 5.000 rossoneri in trasferta all’Olimpico in un giorno infrasettimanale, già di per sé sono numeri invidiabili. Per Milan-Sassuolo invece sono previsti già adesso, tre giorni prima, circa 52.000 spettatori. La vendita dei tagliandi è andata a gonfie vele. I posti a disposizione sono soltanto nel primo anello rosso e nel terzo anello rosso, più un piccolo settore nel primo e terzo anello verde. Per il resto, le curve sono praticamente sold out, così come l’intero anello arancio.

Va da sé che per il Milan vincere è più che fondamentale. Anzitutto, senza pensare a nessuna rivale, c’è da consolidare il quarto posto attualmente occupato. Come se non bastasse, pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro, si giocherà all’Olimpico il derby Roma-Lazio, dove almeno una – se non entrambe – perderà punti importanti nella lotta Champions. Addirittura il giorno prima, venerdì sera, se l’Inter non farà bottino pieno contro il Cagliari in trasferta, potrà essere raggiunta (in caso i nerazzurri pareggiassero) o addirittura superata dai rossoneri in quanto attualmente la squadra di Spalletti ha soltanto 2 punti in più dei ragazzi di Gattuso. Insomma, una partita che vale tantissimo per il Milan e per i suoi tifosi, che sabato accorreranno numerosi per sostenere la propria squadra del cuore.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

