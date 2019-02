CALCIOMERCATO MILAN – La politica rossonera in tema di campagna acquisti è quella di puntare soprattutto sui giovani talenti emergenti. La si è visto anche nel mercato di gennaio con gli arrivi di Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek.

Il Milan non ha escluso di poter puntare anche su giocatori più maturi, ma solamente alle giuste condizioni economiche. Il club ha preso un capo-scout molto competente come Geoffrey Moncada per scovare prospetti che possano far parte del progetto. C’è una rete di osservatori che è stata ottimizzata con l’arrivo della nuova società. E si spera di ottenere buoni frutti con il tempo.

Calciomercato Milan: piacciono Olmo, Marin e Moro

Il Milan guarda sia in Italia che in Europa e in Sud America. Tra i talenti che interessano ve ne sono tre che giocano in Croazia nella Dinamo Zagabria. Sportmediaset riporta che si tratta di Dani Olmo, Antonio Marin e Nikola Moro. Nel match di Europa League tra la squadra croata e il Benfica del 7 marzo dovrebbe essere presente un emissario rossonero. Lo scopo sarà quello di visionarli per capire meglio il loro potenziale.

Olmo viene accostato al Milan da tempo. E’ nato in Spagna nel 1998 e si è formato nel settore giovanile del Barcellona. Nel 2014 ha lasciato il club blaugrana per trasferirsi alla Dinamo Zagabria, società che da sempre vanta uno dei migliori vivai d’Europa. In Croazia il trequartista spagnolo (può giocare anche da esterno offensivo) è cresciuto tanto e nel 2018 è stato eletto migliore calciatore del campionato. Ha un contratto fino al 2021 e in questa stagione ha collezionato 5 gol e 7 assist in 30 presenze totali.

Marin è un esterno offensivo sinistro classe 2001. Non è ancora un punto fermo della Prima Squadra della Dinamo Zagabria, ha cominciato ad affacciarvisi da poco. L’esordio in campionato è avvenuto nel maggio 2018. In questa stagione ha giocato sia nella seconda squadra che con la formazione giovanile. 4 presenze e un assist in Youth League, 5 partite e 4 gol nella Serie B croata. Solamente tre spezzoni con i “grandi”. E’ un talento che deve ancora esplodere, ma che che in patria è già quotatissimo. Il suo contratto scade nel 2021.

Moro è un centrocampista classe 1998 e già da giovanissimo era entrato nel vivaio nella Dinamo Zagabria. E’ un mediano di grande temperamento e in caso di necessità sa giocare anche in posizione più avanzata, da trequartista. Da dicembre è divenuto titolare e sta crescendo parecchio. Contratto fino al 2023.

Redazione MilanLive.it

