NEWS MILAN – Oggi la Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha rivelato la data – o per meglio dire le date – nelle quali si potrà recuperare Lazio-Udinese, match della 25^ giornata di campionato.

La partita doveva disputarsi la scorsa settimana, ma per via del mach Italia-Irlanda del Sei Nazioni di Rugby che si è giocata all’Olimpico, è stata rinviata a data da destinarsi. L’eliminazione dei biancocelesti dall’Europa League per mano del Siviglia ha facilitato la ricerca di una data utile per il recupero. La Lega ha fissato come data ufficiale il mercoledì 10 aprile alle ore 19:00. Attenzione però ad un possibile slittamento: in caso di qualificazione della Roma ai quarti di finale di Champions League (all’andata in casa contro il Porto vinsero 2-1) e di programmazione della gara di andata dei quarti in casa, il recupero di Lazio-Udinese sarà fissato alla settimana successiva: mercoledì 17 aprile, sempre con inizio alle ore 19:00.

Sarà un recupero importante in ottica qualificazione Champions League. I biancocelesti al momento distano 7 punti dal quarto posto occupato dal Milan, ovviamente con un match da recuperare. La squadra di Simone Inzaghi ha perso un po’ di terreno anche a causa della sconfitta contro il Genoa alla 24^ giornata. Non è assolutamente da sottovalutare però una risalita di Immobile e compagni, che già contro il Milan in Coppa Italia hanno dimostrato di essere squadra solida e di aver superato il momento difficile. Un’ulteriore banco di prova sarà sabato sera, nel derby Lazio-Roma.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

