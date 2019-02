Ieri sera a Gallarate cena in ristorante per Gennaro Gattuso, Massimo Ambrosini, Christian Abbiati e Andrea Pirlo. Quattro che hanno giocato insieme per tanti al Milan, vincendo tutto. Di seguito video e foto della serata.

Visualizza questo post su Instagram Old school never dies…..❤️ Un post condiviso da Ermi (@det2410) in data: Feb 27, 2019 at 2:41 PST

