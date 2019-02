MILAN NEWS – Quello che stupisce del Milan di oggi, confermato anche nell’ultimo non brillantissimo match contro la Lazio in Coppa Italia, è la solidità difensiva.

Il rendimento arretrato degli uomini di Gennaro Gattuso è migliorato sostanzialmente negli ultimi mesi, sia per l’assetto finalmente corretto con cui si schiera il Milan, sia per le ottime prestazioni dei singoli elementi, a cominciare da Gigio Donnarumma fino all’ultima risorsa utilizzata nel pacchetto difensivo.

Ad elogiare il rendimento del Milan in difesa ed i numeri altamente positivi della retroguardia c’ha pensato oggi Filippo Galli, uno che di fase difensiva se ne intende. L’ex stopper e dirigente rossonero ha risposto alle domande della Gazzetta dello Sport, facendo capire che il merito centrale è del mister: “Gattuso ha sempre lavorato in questa direzione. La fase difensiva è sempre stata la sua prerogativa. Tutto viene costruito da dietro. E’ un lavoro che coinvolge l’intera squadra, in particolare è importante il lavoro degli esterni d’attacco. Il grande artefice è Rino, ma eviterei di ridurre tutto alle attenzioni difensive. Questo Milan è anche propositivo”.

Galli si è anche soffermato sulle qualità dei singoli: “Romagnoli ha dimostrato personalità e continuità, ma a me stupisce davvero Calabria: è coraggioso e conosce il gioco, cosa che gli permette di essere molto efficace e performante”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

