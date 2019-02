MILAN NEWS – Tutti i tifosi milanisti nel primo tempo del match di Coppa Italia contro la Lazio hanno sentito un brivido di terrore nel vedere Franck Kessiè uscire anzitempo.

Il centrocampista classe ’96 del Milan ha abbandonato il campo per un dolore al quadricipite dopo uno scontro in mezzo al campo piuttosto fortuito. Kessié aveva provato a resistere, per poi alzare bandiera bianca e chiedere il cambio alla panchina di mister Gattuso. Una situazione che raramente si è vista con l’ivoriano protagonista, visto che è rinomato per essere un vero e proprio uomo d’acciaio e stakanovista del centrocampo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI

Ma Kessié è un calciatore dalle mille risorse, soprattutto dal punto di vista atletico e fisico; l’ex Atalanta infatti ha immediatamente recuperato da tale infortunio, riuscendo a recuperare in tempo di record. Oggi si segnala un Kessié già in buona forma allenarsi regolarmente con i compagni nella seduta mattutina a Milanello, segno che il colpo subito contro la Lazio martedì non ha avuto conseguenze importanti.

Uomo indistruttibile Kessié che si candida seriamente per essere titolare anche contro il Sassuolo nel match che si disputerà sabato 2 marzo alle ore 18 a San Siro. Non è da escludere però che Gattuso possa concedere al suo ‘highlander’ del centrocampo un turno di riposo e schierare Lucas Biglia titolare dopo circa quattro mesi dall’ultima apparizione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it