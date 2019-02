NEWS MILAN – Carlo Ancelotti è sicuro: “Prima o poi vincerò con il Napoli“. Gli servirà del tempo. Perché la squadra non è già formata come le sue altre. Ed in questo somiglia molto al suo Milan.

In un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’, l’allenatore storico dei rossoneri ha paragonato le due realtà: “Il gruppo dei giocatori del Napoli è meno formato rispetto a Real, Bayern o Chelsea per esempio, quindi puoi incidere di più. In questo mi ricorda l’esperienza al Milan”. In effetti il Milan è cresciuto proprio insieme ad Ancelotti, che ha avuto il merito di aver costruito la squadra e di averla portata a vincere qualsiasi cosa.

Ma c’è di più. L’allenatore del Napoli non sono ha accomunato la sua esperienza in Campania con quella al ‘Diavolo’, ma anche i suoi due presidenti: “De Laurentiis è simile a Berlusconi, gestisce la società come una grande famiglia. E io mi sento uno di famiglia. Uno sfizio che ancora non mi sono tolto? Vincere con il Napoli. E prima o poi succede, sono sicuro”. Il tecnico azzurro è sicuro che prima o poi riuscirà a vincere qualcosa con il Napoli. Oggi è fuori dalla Coppa Italia, eliminato proprio dal Milan, e la Juventus in campionato è lontana 13 punti. Resta l’Europa League. Ma il suo ciclo è appena iniziato.

Redazione MilanLive.it

