CALCIOMERCATO MILAN – C’è un calciatore spagnolo, cresciuta in una delle migliori cantere del mondo, che si sta facendo conoscere in un campionato per così dire ‘minore’.

Si tratta del fantasista Dani Olmo, talento iberico scuola Barcellona che sta facendo grandi cose con la maglia della Dinamo Zagabria nel massimo torneo croato. Un calciatore osservato da moltissimi elemento di grandissima qualità e di prospettiva sicura.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Dani Olmo piace anche in Bundesliga

Il centrocampista offensivo, abile anche da seconda punta e da trequartista, piace da tempo al Milan; gli osservatori rossoneri hanno puntato il calciatore classe ’98 che già a gennaio sarebbe potuto diventare un rinforzo in corsa e che tornerà sicuramente di moda nella prossima sessione estiva.

Olmo però ha già una grande schiera di apprezzamenti e di seguito internazionale. Lo spagnolo infatti, autore di 2 reti su 15 presenze stagionali, ha infatti due pretendenti tedesche sulle sue tracce: Bayern Monaco e Borussia Dortmund, club che potrebbero spendere cifre importanti per acquistarlo a giugno. Sono stati inviati osservatori in vista del match tra Dinamo Zagabria e Viktoria Plzen per vedere da vicino questo talento di cui tanto bene si parla. Il Milan deve dunque fare i conti con società ricche e importanti prima di poter mettere le mani su Olmo in vista del prossimo futuro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it