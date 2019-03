MILAN NEWS – Sia Milan che Inter sono concentrate sulla loro stagione calcistica, con l’obiettivo Champions League che resta sempre in primo piano.

Ma entrambi i club in fondo sono impelagati anche nell’annosa questione che riguarderà lo stadio nel quale giocheranno nel prossimo futuro, visto che è netta la volontà di milanisti e nerazzurri di investire su un impianto moderno e che sia a livello dei maggiori top club internazionali.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Le soluzioni sembrano essere due: investire per l’ammodernamento dello storico San Siro, come preferirebbe il Comune di Milano, oppure costruire impianti nuovi di zecca nelle zone più periferiche della città. In tal senso è intervenuto oggi all’Ansa il sindaco Giuseppe Sala, che ha già le idee chiare in merito al destino del Giuseppe Meazza.

Ecco le dichiarazioni del primo cittadino milanese: “Io ho sempre detto a Inter e Milan che, se dovessi scegliere, preferirei che lavorassero sullo stadio di San Siro. Però è chiaro che loro giustamente dicono che non è semplice, con lavori in corso, gestire una stagione o due di campionato, quindi hanno anche prospettato l’idea di un nuovo stadio di fianco a quello attuale. Bisogna trovare le formule, quello che ci chiedevano è di aiutarli a rendere sostenibile un investimento importante in un caso o nell’altro, avendo la possibilità di sviluppi immobiliari lì intorno”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it