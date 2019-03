MILAN NEWS – Riecco finalmente Mattia Caldara. Quattro mesi dopo dal doppio infortunio, ossia la lesione parziale del tendine achilleo e la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, il difensore classe 94 riassaporerà il campo in occasione di Milan-Palermo di domani del campionato primavera.

Una trafila ormai naturale per chi è reduce da un lungo infortunio, così il match di domani alle 11.00 allo stadio Vismara vedrà il difensore centrale titolare nella formazione di Federico Giunti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ancora non è noto il minutaggio esatto di cui usufruirà ma conta poco: l’importante sarà ritrovare gli automatismi perduti, analizzare le sensazioni e vedere come risponderà soprattutto il polpaccio destro. E ci sarà anche un pizzico di tensione nei 90 minuti, considerando che entrambe le formazioni sono in piena lotta per non retrocedere. Il giocatore – si legge sulla rosea – intanto è grato e impaziente. Non solo vuole dimostrare che il grosso investimento estivo non è stata una scelta sbagliata, ma vuole ricambiare anche la fiducia e la vicinanza mostrata in questi mesi da Gennaro Gattuso. Perché Rino, insieme a Leonardo e Paolo Maldini, si è sempre preoccupato di tenere l’ex atalantino su di morale. Le ultime prove generali in attesa di riabbracciare il vero grande Diavolo.

