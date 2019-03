MILAN NEWS – Non ci sono più molti commenti o aggettivi per far capire quanto sia importante Gianluigi Donnarumma nel Milan di oggi.

Il portiere neo ventenne è stato anche premiato virtualmente dalla Gazzetta dello Sport, diventando l’Under-23 più bravo del mese di febbraio. Il motivo? Basta vedere i suoi numeri delle ultime quattro settimane, con soltanto due reti subite e una crescita esponenziale nelle prove singole davvero eccellente.

Oggi la ‘rosea’ incensa decisamente Donnarumma, titolarissimo del Milan, una vera e propria saracinesca nell’ultimo periodo. Aiutato dalla crescita della fase difensiva e dal consolidamento della tattica scelta da Gennaro Gattuso, il portiere del Milan continua a stupire per la sicurezza e la forza mentale con cui si è auto-proclamato uno dei leader della propria squadra, senza dimenticare che già a 18 anni era uno dei titolari della Nazionale maggiore italiana.

Inoltre grazie a Gigio quella del Milan è la difesa meno battuta d’Europa per quanto riguarda sempre il mese di febbraio. Un bel record per una squadra che fino al mese di dicembre mostrava regolarmente i soliti difetti strutturali, in particolare in fase di non possesso e quando veniva attaccata su palle inattive. Il Milan di oggi si sorregge invece su un portiere giovane ma già maturo e su una difesa che fa invidia a mezza Europa.

