Tutt'altro che scontato l'esito del match di domani in campionato tra il Milan ed il sempre pericoloso Sassuolo, mina vagante della Serie A.

Il tecnico Roberto De Zerbi è uno dei più giovani ed apprezzati allenatori del nostro campionato, per il bel gioco donato al club emiliano e per gli ottimi risultati finora ottenuti, non senza qualche momento altalenante. Oggi il mister del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa prima della partenza in direzione Milano.

De Zerbi ha parlato in toni lusinghieri del Milan di Gennaro Gattuso, con cui ha avuto anche qualche piccolo contrasto in passato: “Giocare contro queste big è sempre stimolante, farlo davanti a 50-60 mila spettatori non è come farlo davanti a diecimila persone. Il Milan mi preoccupa, perché ha una grande anima e uno spirito vincente, anche grazie al lavoro di Gattuso e ai giocatori importanti”.

In particolare De Zerbi ha voluto elogiare Krzysztof Piatek, il bomber ex Genoa che sta vivendo un momento a dir poco magico in rossonero: “Mi piace molto Piatek in particolare, anche se il Milan ha tanti calciatori determinanti. Lui è un bomber di primo livello, diventerà tra i primi 5 attaccanti al mondo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

