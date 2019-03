MILAN NEWS – Domani il Milan proverà a continuare la sua serie positiva in campionato, con un incontro sulla carta ancora alla portata dei rossoneri.

La banda di Gennaro Gattuso se la vedrà contro il Sassuolo di mister De Zerbi, sfida insidiosa ma allo stesso tempo che vede il Milan partire favorito, soprattutto perché giocherà in casa a San Siro. Resta il dubbio di formazione riguardo a Franck Kessié per il tecnico rossonero, che però ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati (23 per l’esattezza) pubblicata poco fa dal sito Acmilan.com e dai profili social del Milan:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

