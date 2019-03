NEWS MILAN – Un meraviglioso assist per il Diavolo, direttamente da Cagliari. Perché nell’anticipo della 26a giornata, dopo il rocambolesco 3-3 di Firenze, l’Inter crolla sorprendentemente per 2-1 alla Sardegna Arena e spiana la strada ai cugini per un clamoroso sorpasso ancor prima del derby del prossimo 17 marzo.

Inter 47, Milan 45. Al momento recita così la classifica di Serie A. Così se la gara col Sassuolo era già di base importantissima, ora diventa addirittura un match point fondamentale e da non fallire assolutamente per i rossoneri. Perché gli uomini di Gennaro Gattuso, contro una formazione in piena crisi e davanti a un San Siro stracolmo, hanno infatti la chance per portarsi a +1 e salire sull’ultimo gradino del podio coronando all’insegna di un super 2019. Un ringraziamento speciale a Luca Ceppitelli e Leonardo Pavoletti: il primo apre le marcature dopo 31 minuti con un imponente stacco areo, il secondo invece gela di nuovo i nerazzurri con una zampata vincente in area dopo il pareggio di Lautaro Martinez con un colpo di testa nell’area piccola. E considerando Atalanta-Fiorentina e Lazio-Roma in programma domani, le buone notizie per i rossoneri potrebbero non essere finite qui. Ma guai a distrarsi pensando ad altro: testa al campo e vittoria d’obbligo, ora più che mai.

Redazione MilanLive.it

