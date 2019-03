NEWS MILAN – I due principali club milanesi hanno intenzione di continuare a condividere uno stadio anche in futuro. Rimane da capire se esso sarà lo storico Giuseppe Meazza oppure un altro da costruire ex novo sempre in zona San Siro.

Il Comune di Milano spera che Inter e Milan rimangano nell’attuale impianto sportivo. E a tal fine ha fatto un’apertura importante alle due società in questi giorni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dall’amministrazione è giunta la concessione per lo sfruttamento dell’area commerciale San Siro-Trotto. Un passo in avanti importante stabilito ieri in Consiglio comunale tramite un emendamento al Piano di Governo del Territorio presentato dal consigliere Franco D’Alfonso (lista civica Sala).

Milan-Inter: Giuseppe Meazza o nuovo stadio a San Siro?

Inter e Milan avranno più libertà per quanto concerne le iniziative di vendita, senza bisogno delle autorizzazioni specifiche richieste finora. Una delle richieste fatte al Comune è stata soddisfatta, però non è ancora sufficiente. I due club nella lettera inviata a Palazzo Marino a inizio febbraio avevano chiesto anche l’aumento delle volumetrie private come condizione per portare avanti il progetto. Su questo punto l’amministrazione deve ancora dare il proprio via libera. Nell’emendamento di ieri si parla invece di «possibile insediamento di una Grande Struttura di Vendita entro l’indice di edificabilità massimo previsto dal comma 2».

Nei prossimi giorni Inter e Milan cercheranno di capire se dal Comune potrà arrivare un’apertura anche sulle volumetrie. Un piano edilizio vero e proprio non c’è ancora, nonostante le due società abbiano manifestato la volontà di dotarsi di uno stadio moderno e funzionale. Si sta cercando di comprendere se vi sia la possibilità di rimanere al Giuseppe Meazza a condizioni favorevoli oppure se sia il caso di costruire un nuovo impianto di proprietà. Prima della fine della stagione una decisione definitiva dovrebbe essere presa.

Redazione MilanLive.it

