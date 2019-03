CALCIOMERCATO MILAN – L’obiettivo del Milan è oramai chiaro: confermatosi ad altissimi livelli, dovrà essere Tiémoué Bakayoko il primissimo rinforzo estivo. Il 24enne sarà quindi riscattato dal Chelsea, e per la causa sarà sacrificato anche un vecchio gioiellino rossonero: Manuel Locatelli.

Una riconferma del sacrificio, in realtà. Perché la rinuncia, nonché la staffetta, è stata decisa già nella scorsa estate: tant’è che una volta ceduto il centrocampista di Lecco al Sassuolo, in poche ore giunse poi l’annuncio per il roccioso mediano transalpino in arrivo dallo Stamford Bridge.

Calciomercato Milan, addio Locatelli: sarà riscattato dal Sassuolo

Elliott Management Corporation, forte di un giocatore pienamente rivitalizzato e del via libera milanista a gennaio in occasione del trasferimento di Gonzalo Higuaín, proverà comunque a strappare uno sconto dalla società britannica. Ma intanto – sottolinea La Gazzetta dello Sport – una piccola parte per completare i 35 milioni inizialmente fissati arrivano proprio dal Mapei Stadium: 14 milioni, questa la cifra impostata nella trattativa più onerosa della storia del club neroverde. 2 sono stati già incassati per il prestito oneroso iniziale, altri 12 arriveranno arriveranno a breve poiché il presidente Giorgio Squinzi ha deciso di trattenere l’atleta. E il Milan, dall’altra parte, non ha margini di movimento non essendoci nessun diritto di recompra o clausole particolari.

L’investimento emiliano finora ha dato i seguenti risultati: 19 presenze complessive e 2 gol, gli stessi realizzati nel triplo delle gare in rossonero. “Ho vissuto un boom nel quale sembravo il nuovo Messi. Titoli sui giornali e il televisione. Poi però tantissime critiche quando le cose non andavano bene. Mi hanno fatto male, non lo nego. Per fortuna ho trovato l’aiuto della mia famiglia e della mia ragazza. Cercavo un progetto per sentirmi di nuovo importante, per questo ho scelto il Sassuolo”, ha spiegato il giocatore in questi giorni. Una rinuncia molto sofferta, ma nel frattempo il campo dà ragione al Diavolo: dal 31 ottobre, giorno in cui ha preso posto da titolare, Bakayoko ha giocato 22 partite su 23 (in una era squalificato), tutte da titolare e tutte (a parte con l’Empoli) dal 1’ al 90’. Imprescindibile, oramai.

