Ottima vittoria oggi del Milan Primavera in casa contro i pari età del Palermo. Un successo che riporta entusiasmo e positività in una squadra che nella prima parte di stagione aveva sofferto non poco.

In gol oggi è andato anche Daniel Maldini, giovanissimo calciatore figlio del grande capitano Paolo, con un calcio di punizione nel primo tempo della sfida che ha portato il risultato sul momentaneo 2-0 (3-1 il punteggio finale).

Un destro pregevole da circa 25 metri che ha freddato il portiere palermitano e regalato una grande gioia alla famiglia Maldini e al Milan: il club infatti, che vede Paolo come direttore dell’area sportiva, crede molto nel piccolo Daniel, che sembra pronto a diventare un talento di altissima qualità e tecnica.

