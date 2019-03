MILAN NEWS – Il match di oggi della Primavera del Milan è stato importante non solo per il successo 3-1 della squadra rossonera, ma anche per un ritorno importante.

Quello di Mattia Caldara, stopper classe ’94 fermo da diversi mesi per infortunio muscolare. Il calciatore ex Juventus e Atalanta è arrivato in estate a Milanello con tantissime aspettative da futuro titolare, invece ha vinto la palma come calciatore più sventurato della rosa, un po’ per quanto riguarda i problemi al pube e un po’ per la lesione muscolare che lo ha fermato per almeno 2-3 mesi.

Caldara oggi ha disputato 45 minuti del match della Primavera, e come sottolinea anche Calciomercato.com ha dimostrato grandi miglioramenti fisici ed atletici. Il centrale è stato decisivo con alcuni interventi difensivi importanti ed ha retto bene per 45 minuti, come era stato previsto dallo staff atletico.

Il recupero di Caldara procede dunque spedito; il piano del Milan è quello di farlo ancora giocare con la Primavera, magari la settimana prossima nel match contro i pari età del Chievo Verona, per poi lasciarlo libero di tornare a lavorare in gruppo con gli uomini di Gattuso. Un percorso simile a quello di Andrea Conti, che ha pazientato, ha provato con i più giovani per poi diventare nuovamente una risorsa. L’idea è che a marzo inoltrato il centrale bergamasco possa essere finalmente importante e titolare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

