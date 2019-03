MILAN NEWS – Più si va avanti, più le buone notizie non smettono di arrivare. E in particolare la sosta per le nazionali potrebbe portarne altre due: da una parte il sorpasso del Milan confermato ai danni dell’Inter, ma dall’altra anche i rientri certificati di Mattia Caldara e Cristian Zapata.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è molto probabile che alla ripresa del campionato, quindi in occasione di Sampdoria-Milan del prossimo 31 marzo, tra i convocati rossoneri possano esserci entrambi i difensori centrali. Già ieri Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulla situazione confermando che “oggi Caldara si è allenato con la Primavera, domani (cioè oggi, ndr) giocherà contro il Palermo al massimo 50-55 minuti. Il nostro difensore è reduce da un lungo infortunio, spero di dargli presto la possibilità di scendere in campo”. Per Caldara, dopo aver visto il campo appena una volta quest’anno, il calvario è dunque vicino.

Per quanto riguarda il colombiano, invece, si registra un leggero ritardo sulla tabella di marcia ma ormai anche ci siamo. “L’ultima risonanza è andata bene, ha ricominciato a da un paio di allenamenti correre. Deve ancora fare qualche giorno da solo prima di tornare in gruppo”, ha riferito ieri l’allenatore. Stasera, quindi, ci sarà ancora Ignazio Abate in panchina come primo e unico cambio nel ruolo di centrale difensivo. Ma nessun problema: Rino è abituato a molto, molto peggio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it