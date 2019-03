MILAN NEWS – Oggi è praticamente impossibile immaginare il Milan senza Krzysztof Piatek in campo dal 1′ minuto, vista l’importanza dell’attaccante polacco.

Il classe ’95, appena arrivato dal Genoa durante la sessione di gennaio, ha uno score eccellente con la maglia rossonera: 7 gol in 7 partite giocate, un livello di pericolosità altissimo interrotto soltanto dalla partita pareggiata contro la Lazio in Coppa Italia.

L’attaccante ex Genoa sarà in campo stasera dall’inizio anche contro il Sassuolo, squadra che in qualche modo Piatek conosce molto bene: la sua prima doppietta italiana è stata messa a segno proprio contro il club emiliano, nel girone d’andata quando giocava proprio nel Genoa.

Una gara pazzesca finita 5-3 per i neroverdi, come ricorda La Repubblica, con Piatek protagonista grazie alle due reti segnate nella ripresa che non hanno evitato la sconfitta della sua ex squadra. Il Milan si augura che la buona vena realizzativa di Piatek continui anche oggi pomeriggio alle 18, con l’obiettivo del polacco che è quello di sorpassare Cristiano Ronaldo in testa alla classifica cannoniere.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

