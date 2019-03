MILAN NEWS – Uno dei punti fermi del Milan di oggi è sicuramente Ricardo Rodriguez, terzino svizzero classe 1992 che è diventato titolare fin dal suo arrivo in rossonero.

Se lo scorso anno le sue prove erano piuttosto altalenanti, in questa stagione Rodriguez è decisamente migliorato andando a disputare molti match positivi e diventando, anche secondo l’opinione pubblica, un calciatore affidabile e decisamente propositivo per il mister ed i suoi compagni.

Nel Match Program consueto di Acmilan.com che anticipa la sfida di oggi tra Milan e Sassuolo è stato interpellato proprio Rodriguez, che ha risposto alle classiche cinque domande. In primis si è parlato della gara di San Siro delle ore 18: “Sarà una partita difficile, loro sono compatti in difesa ma noi giochiamo in casa e siamo forti tra le mura amiche. Dobbiamo vincere per restare in alto in classifica”.

La difesa insuperabile è uno dei segreti della rinascita del Milan, come conferma Rodriguez: “Il segreto? E’ il lavoro, lo facciamo tutti uniti dal portiere alle punte ed i risultati si vedono. Io mi trovo sempre meglio qui, anche in città mi sono ambientato bene”.

Un giudizio su Piatek e Paquetà, gli ultimi due arrivati in casa Milan: “Ho un ottimo rapporto con tutti, ma loro sono arrivati e hanno fatto subito bene, hanno qualità e spero continuino così perché ci servono al meglio”.

E il 17 marzo ci sarà il derby con l’Inter, ma Rodriguez ha altri pensieri in testa: “Non ci penso, dobbiamo andare partita dopo partita. Oggi c’è il Sassuolo, poi il Chievo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

