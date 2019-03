NEWS MILAN – Il riposo dei guerrieri, per tornare più forti e incisivi di prima. Così Krzysztof Piatek riscalda i motori, perché proprio stasera non potrà fallire. Dopo il turno di stop contro la Lazio, con una media che resta comunque fantascientifica, il bomber del Milan è infatti chiamato a gonfiare la rete contro il Sassuolo e guidare i suoi verso un super sorpasso all’Inter.

Come sottolinea però il Corriere dello Sport di oggi, oltre alla classifica ci sono tante altre motivazioni in più per il centravanti polacco. Una su tutte riguarda Cristiano Ronaldo, perché il fenomeno lusitano è distante una sola lunghezza con 19 reti rispetto alle 18 dell’attaccante milanista. “Ci sta che in una partita non abbia segnato. La lo vedo sorridente, quando è qui si impegna sempre. È uguale, non è diverso”, ha spiegato Gennaro Gattuso dopo il pareggio a reti bianche dell’Olimpico di Coppa Italia. Ma Piatek non se lo perdona ed è apparso carico e motivato a Milanello, pronto a sbranare nuovamente le difese avversarie.

Sullo sfondo resta un amareggiato Patrick Cutrone, col tecnico rossonero che ne ha parlato così dopo le parole dell’agente: “Deve continuare a lavorare con voglia. Nelle ultime partite ha trovato spazio. In questo momento stiamo giocando con un solo attaccante e questo lo sta penalizzando. Mi piace quando un giocatore ha il muso e non è contento di stare fuori perché vuol dire che ci tiene. Ma è importante che da parte di tutti ci sia il rispetto nei confronti dell’Ac Milan. Fino a questo momento Cutrone non ha mai sbagliato…”.

Redazione MilanLive.it

