NEWS MILAN – Nel pre-partita di Milan-Sassuolo, ai microfoni del canale tematico rossonero ha parlato Ignazio Abate. A San Siro l’adrenalina è tanta, questa sera vincere per i rossoneri è troppo importante.

Abate ha fatto sempre molto bene quando è stato chiamato in causa, anche e soprattutto da difensore centrale per via dell’emergenza infortuni tra ottobre e novembre. Ecco l’intervista dell’esperto terzino a Milan TV: “Dobbiamo fare la nostra partita, come l’abbiamo preparata. Partite semplici non ne esistono, dobbiamo pensare a noi e fare la gara come l’abbiamo preparata. Sono fiducioso davanti a questo grande pubblico”.

Oggi per Gennaro Gattuso sarà la 50^ panchina con il Milan in Serie A: “Con il mister fin dal primo giorno si è creato subito un grande rapporto ed empatia. Siamo contenti di essere allenati da una persona come lui, ma desso pensiamo solo alla partita, importantissima. Massima concentrazione. È presto per guardare la classifica, non va vista ora, facciamo la gara su noi stessi e faremo i conti a fine stagione”.

Ai microfoni di Sky Sport, Abate ha aggiunto: “Pensiamo solo alla partita di oggi, importantissima per classifica e condizione mentale. Sarà difficile, con una grande cornice di pubblico. Faremo una grande partita. Il Sassuolo è giovane e gioca bene al calcio, noi abbiamo l’obbligo di conquistare i tre punti”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

