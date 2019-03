NEWS MILAN – Missione sorpasso a San Siro per il Milan di Gennaro Gattuso. Il modo migliore per coronare un avvio di 2019 strepitoso, ma anche la forma perfetta per festeggiare il tecnico che proprio oggi raggiungerà le 50 presenze in panchina.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Rino ha anche l’occasione per raggiungere la vittoria numero 25 in rossonero: metà esatta, a cui al momento si aggiungono 17 pareggi e appena 8 sconfitte. Significa che Gattuso, prima che inizi Milan-Sassuolo, viaggia a una media sontuosa di 1,82 punti a partita e solo col 16% di sconfitte. Solo Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti stanno facendo meglio di lui in questa Serie A.

“Pensiamo a fare il nostro, ovvero partita dopo partita, e poi vedremo con quale classifica arriveremo al derby, non dobbiamo pensare a cosa ci stiamo giocando”, erano state queste le parole pronunciate dal mister in merito al terzo posto nel pieno della conferenza stampa pomeridiana. Poi il grande assist serale, direttamente da Cagliari, ed ecco che giunte la ghiotta chance in vista del 17 marzo. C’è il Sassuolo, squadra con cui si salvò nella prima delle tre crisi stagionali. Quella volta valse la pelle, ora in palio c’è una buona fetta di Champions League sperando in buone notizie anche da altri campi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it