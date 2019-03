CALCIOMERCATO MILAN – Anche in un match point come Milan-Sassuolo c’è spazio per il mercato, soprattutto a tre mesi dall’apertura. Così oltre a vedere la maturità crescente di una squadra che vince anche quando non è del tutto brillante, Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini hanno avuto la possibilità di ammirare dal vivo un potenziale neo rossonero per l’estate: Stefano Sensi.

Il centrocampista 23enne di Urbino, del resto, è un vecchio pallino degli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation. Tant’è che a gennaio c’è stato anche un sondaggio, salvo poi cambiare i piani data la situazione del fair play finanziario e soprattutto il caos scatenato da Gonzalo Higuaín che ha cambiato le priorità in casa del Diavolo.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Sensi in estate

Sarà però il centrocampo l’urgenza rossonera nella prossima sessione estiva, perché sono già certi gli addii di Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci in scadenza di contratto. Così il centrocampista neroverde, assicurano i colleghi di Calciomercato.it, è stato già designato per colmare uno dei che i tre esuberi lasceranno a fine campionato. E la prestazione di ieri, tra qualità e quantità, ha probabilmente convinto la dirigenza rossonera a riprovarci e magari anche Gennaro Gattuso che predilige giocatori che associano tecnica e sostanza. Da un punto di vista del profilo tecnico, rientra perfettamente nei parametri della società: giovane, di qualità e potenzialmente futuribile.

Intanto ieri a San Siro si è distinto anche Manuel Locatelli, oramai ex giocatore del Milan considerando il riscatto annunciato dalla club emiliano nel pre partita. E i 12 milioni di euro che giungeranno a giugno, dopo i 2 per il prestito oneroso già incassati nell’ultima estate, verranno girati per il primissimo rinforzo della mediana: Tiémoué Bakayoko, oramai imprescindibile in questo super Milan salito anche sull’ultimo gradino di un podio meritato.

Redazione MilanLive.it

