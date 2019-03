NEWS MILAN – Ieri grande prova di forza della Lazio, vittoriosa 3-0 nel derby contro la Roma all’Olimpico. Un risultato peraltro favorevole al Milan, e all’Inter che resta al quarto posto, in quanto allontanano i giallorossi di Eusebio Di Francesco (a meno quattro dai rossoneri).

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Le milanesi però, nella lotta alla Champions, non posso sottovalutare la possibile risalita della Lazio (ora a meno sei dall’Inter e meno 7 dal Milan) ma con una partita in meno. Potenzialmente i biancocelesti, vincendo il recupero contro l’Udinese all’Olimpico, arriverebbero a 44 punti, gli stessi dei rivali cittadini. Inevitabile ieri nel post-partita la gioia di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, che ha avvisato Milan e indirettamente anche l’Inter: “Abbiamo dimostrato di essere superiori al Milan e alla Roma in queste ultime due partite. Abbiamo meritato stasera e avremmo meritato martedì. Abbiamo perso qualche punto perché nell’ultimo mese abbiamo avuto 11 infortunati e il doppio confronto col Siviglia. Se avessi potuto ruotare i giocatori saremmo attaccati a Milan e Roma – ha detto ai microfoni di DAZN -. Giocando come sappiamo possiamo mettere in difficoltà tutti, ce la giocheremo fino alla fine. Bisogna entrare in campo con questa condizione e questo cuore”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it