NEWS MILAN – Una sfida fortemente amarcord, una rivalità storica tra Liverpool e Milan, protagoniste di due finali di Champions League nel 2005 a Istanbul e nel 2007 ad Atene, con una vittoria per parte.

Sarà Liverpool Legends-Milan Glorie: una partita di beneficienza, una parata di stelle, la “bella” dopo Istanbul e Atene. Si avvicina sempre di più la data di sabato 23 marzo, quando le Glorie rossonere sfideranno le Legends avversarie in un’occasione davvero speciale. Si giocherà alle 15.00 locali (le 16.00 italiane) nella cornice di Anfield, in uno degli stadi più prestigiosi d’Inghilterra, dove andrà in scena una gara amichevole davvero unica, imperdibile e ricca di grandi campioni delle Finali di Champions League del 2005 e del 2007. Una parte del ricavato verrà devoluto a Fondazione Milan, la Onlus rossonera che dal 2003 si pone al fianco dei giovani, condividendo insieme a loro i valori dello sport per affrontare la vita in modo positivo e renderli protagonisti del cambiamento.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Nel Milan il capitano sarà Paolo Maldini, giocherà anche Mister Gattuso. Queste tutte le Glorie rossonere convocate:

PORTIERI: Abbiati, Dida, Fiori, Storari

DIFENSORI: Cafu, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Nesta, Oddo, Pancaro, Simic

CENTROCAMPISTI: Ambrosini, Carbone, Gattuso, Pirlo, Rui Costa, Serginho

ATTACCANTI: Borriello, Inzaghi, Kaká.

I biglietti del settore ospiti possono essere acquistati e a Casa Milan. Saranno disponibili in vendita fino a lunedì 18 marzo alle ore 12.00 (salvo esaurimento disponibilità). Questi i prezzi dei soli biglietti:

Intero: 30€ + 1€ prevendita

Ridotto Over 65: 20€ + 1€ prevendita (solo a Casa Milan)

Under 16: 10€ + 1€ prevendita (solo a Casa Milan)

Lo scorso dicembre Paolo Maldini aveva dichiarato: “È un vero onore far parte di questa grande partita. Le sfide contro il Liverpool sono sempre state battaglie combattute fino all’ultimo minuto. È bello avere la possibilità di rivivere questi momenti in uno stadio così speciale. Speriamo che Anfield, con la sua atmosfera unica, sia tutto esaurito. Per tutti i membri del Milan Glorie è estremamente importante, anche grazie a questo evento, sostenere i progetti di beneficenza della Fondazione Liverpool FC e di Fondazione Milan”.

Milan Glorie will face Liverpool Legends at Anfield on March 23rd, Saturday: here’s the 🔴⚫ squad list 👉🏼 https://t.co/eV3nyO16ve

Sabato 23 marzo il Milan Glorie sfiderà il Liverpool Legends ad Anfield: i convocati rossoneri 🔴⚫ https://t.co/LbTHC6xj1P pic.twitter.com/DSU54wVCNq — AC Milan (@acmilan) 3 marzo 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it