NEWS MILAN – Soffiare il terzo posto e anche Mauro Icardi: sarebbe la beffa del secolo del Milan ai danni dell’Inter, ma la seconda è appena un’idea fantascientifica lanciata indirettamente da Silvio Berlusconi.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel corso di una passeggiata in Basilicata dove è alle prese con giorno di campagna elettorale, l’ex presidente del club rossonero ha strizzato l’occhio al centravanti argentino in rottura totale con la società nerazzurra. “Io Icardi lo prenderei”, sono state queste le parole dell’attuale proprietario del Monza ai cronisti presenti. Ovviamente non si riferiva ad un acquisto per la sua nuova squadra impegnata nella scalata per la Serie B, né strettamente o esplicitamente collegato al Diavolo, ma probabilmente era appena un giudizio generico sul bomber albiceleste. Berlusconi – aggiunge il quotidiano – per Icardi sorvolerebbe anche sui molti tatuaggi e non si farebbe spaventare nemmeno dalla presenza di una moglie ingombrante come Wanda Nara. Inutile sottolineare che in relazione al Milan sarebbe assoluta fantasia: Elliott Management Corporation e Gennaro Gattuso si tengono stretti, strettissimi, Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone.

Redazione MilanLive.it

