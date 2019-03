MILAN NEWS – Doppio traguardo ieri per Gennaro Gattuso nelle vesti di allenatore del Milan: in primis il tecnico rossonero è riuscito finalmente a sorpassare i rivali dell’Inter al terzo posto in classifica.

Gattuso però ieri ha anche celebrato le sue prime 50 gare come tecnico del club rossonero. Un numero tondo che rende orgoglioso l’allenatore calabrese, il quale è stato diverse volte in bilico tra momenti di crisi della sua squadra e cambi repentini del Milan a livello societario e dirigenziale. Ma la grinta e la preparazione di Gattuso hanno fatto sempre la differenza.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com Gattuso ha anche raggiunto un altro traguardo personale: ha vinto esattamente il 50% delle sfide vissute da allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero infatti vanta uno score in campionato di 25 successi, 17 pareggi e 8 sconfitte. Bilancio molto positivo che non a caso ha riportato il Milan dopo diversi anni ad essere la terza forza del campionato, almeno secondo la classifica attuale.

Meglio di Gattuso negli ultimi anni fece soltanto Massimiliano Allegri, che dopo 50 presenze da allenatore milanista aveva collezionato 31 successi, 13 pareggi e 6 sconfitte. Con una semplice differenza: l’attuale allenatore della Juventus aveva a disposizione una squadra piena di campioni, da Ibrahimovic a Nesta passando per Robinho, Van Bommel e Thiago Silva. Il Milan di oggi di Gattuso invece è squadra rifondata in fretta e furia e proveniente da diverse annate deludenti e lontano dalle zona alte della classifica.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it