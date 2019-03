MILAN NEWS – I numeri del ‘Robocop’ milanista sono sempre straordinari: 7 gol segnati nelle prime 8 apparizioni da quando è sbarcato a Milanello.

Eppure per Krzysztof Piatek è arrivata la seconda gara consecutiva in maglia Milan senza gol all’attivo. Un dato che, visto quando aveva abituato bene il pubblico, sembra spaventare qualcuno. Ieri la partita contro il Sassuolo non ha certamente aiutato il 19 polacco, che lo ha visto spesso restare isolato in avanti senza il supporto degli esterni Suso e Calhanoglu, entrambi autori di una prestazione anonima e senza guizzi.

Nonostante le difficoltà tattiche e strutturali, Piatek è riuscito comunque ad essere decisivo; come riporta la Gazzetta dello Sport il polacco ha messo lo zampino sul gol della vittoria (autorete di Lirola) tuffandosi sulla spizzata di Locatelli e mettendo in difficoltà la difesa del Sassuolo. Poi con uno dei suoi consueti scatti ha costretto Consigli all’espulsione per fallo da ultimo uomo, travestendosi infine da uomo-assist e servendo a Franck Kessié il pallone del possibile 2-0, cestinato però dall’ivoriano addosso al portiere ospite.

Insomma il Milan può comunque essere soddisfatto dell’impegno di Piatek, che non è solo un uomo-gol da ultimi 10-15 metri ma anche un centravanti a tutto tondo, che sa quando sacrificarsi e giocare per i compagni. Difficile, quasi impensabile, per Gattuso togliere l’ex Genoa dal campo per i prossimi impegni.

