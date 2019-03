NEWS MILAN – È una delle prime volte nella gestione Gattuso che il Milan vince una partita giocando male, malissimo. Troppo spesso è accaduto il contrario: la squadra gioca bene, ma alla fine non vince.

E la vittoria di ieri contro il Sassuolo dobbiamo tenercela stretta, perché arrivata in un momento troppo importante, con l’Inter e la Roma entrambe sconfitte nei rispettivi incontri. Ieri la squadra ha sofferto l’ottima organizzazione della squadra di Roberto De Zerbi, bestia nera del Milan e soprattutto dello stesso Gattuso, ma anche la pressione dei tifosi e della classifica. L’idea di vincere obbligatoriamente, altrimenti si rischia di “fallire” o quasi, non è mai una bella sensazione per nessuna squadra, figuriamoci per questo Milan giovane e inesperto, che in questi anni ha ottenuti risultati spesso scadenti e viaggiato in posizioni di classifica non competitive.

La gioia della squadra è stata ovviamente tanta, sia al fischio finale sul campo che sui profili social, in particolare su Instagram. Ecco i loro messaggi: partiamo da Gianluigi Donnarumma, probabilmente il migliore in campo. Gigio ha scritto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Importantissimo aver vinto oggi. ✌️💪 La strada è ancora lunga ma noi ci siamo!! 🔴⚫️ #forzamilan”. Ignazio Abate dedica la vittoria alla splendida cornice di pubblico: “Per noi e per questi fantastici tifosi! +3 #tuttiuniti #tuttiinsieme #conilmilannelcuore 🔴⚫️“. Sintetico ma chiarissimo invece Mateo Musacchio, che ha assaporato lo speaker di San Siro e i suoi tiosi urlare il suo nome in occasione del gol, anche se dalle immagini si è notato si trattasse di autogol di Lirola: “Oggi dovevamo vincere e abbiamo vinto! +3 💪🏽⚽ Avanti @acmilan! 🔴⚫“.

Capitan Alessio Romagnoli ribadisce la consapevolezza della squadra sulla difficoltà del match: “Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma l’importante era vincere. Adesso uniti più che mai”. Mattia Caldara ha giocato con il Milan Primavera, ma sui social si è unito alla gioia dei compagni protagonisti della vittoria sul Sassuolo: “Complimenti ragazzi, ieri dovevamo vincere e abbiamo vinto… avanti così”. Franck Kessié ha scritto: “3 punti importanti! Grazie ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto”. Ieri anche Lucas Biglia ha accumulato un importante minutaggio, giocando oltre mezz’ora davanti la difesa al posto di Bakayoko sostituito: “Partita difficile! Da qui alla fine niente sarà facile! Lavoriamo ancora di più per migliorare strada giusta ma ancora lunga! Forzamilan”. Secco Krzysztof Piatek: “Tre punti e terzo posto! 💪 Continuiamo a lottare per il nostro obiettivo!”. Senza troppi giri di parole invece Patrick Cutrone: “Vittoria e terzo posto #sundaymood #ACMilan #BestTeam #PC63 ⚽✌🏻🔴⚫“.

Consapevole della partita non positiva giocata da lui e la squadra, Jesus Suso ha scritto: “+3 e terzi. E oggi va bene così. Da martedì penseremo a come migliorare e al Chievo. Ma oggi va bene così”. Adesso il Milan avrà due giorni di riposo, poi martedì torneranno a Milanello per preparare la trasferta contro il Chievo Verona.

Visualizza questo post su Instagram 3 punti molto importanti!!!💪🏼 🔴⚫️ Un post condiviso da Ricardo Rodriguez (@rrodriguez.68) in data: Mar 2, 2019 at 1:43 PST

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

