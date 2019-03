MILAN NEWS – Lo ha detto chiaro e tondo Gennaro Gattuso, non proprio soddisfatto della prova di ieri pur vincente del Milan: i rossoneri stentano in attacco ma si sono compattati in difesa.

La conferma arriva anche nelle valutazioni dei singoli dopo il successo di misura contro il Sassuolo. Una prestazione nel complesso non brillante, fatta di pochi squilli ma di tanta solidità arretrata. Eppure ci si aspetta di più da moltissimi elementi dal punto di vista individuale.

Milan-Sassuolo 1-0, le pagelle del match

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato voti e pagelle ai calciatori del Milan scesi in campo ieri pomeriggio nella gara di San Siro. Impossibile non premiare la difesa, soprattutto un Gigio Donnarumma sempre straordinariamente reattivo (voto 7) ed un Mateo Musacchio ormai leader insuperabile, che merita un 6.5 in pagella per la partecipazione nell’azione del gol vittoria.

Prove sufficienti per il resto della difesa, con Calabria, Romagnoli e Rodriguez che fanno il loro compito senza esaltazioni ne’ errori. Voto 6 anche per Franck Kessié, che a centrocampo spinge tanto ma spesso si perde in situazioni caotiche, e pure a quel Krzysztof Piatek rimasto a secco ma decisivo nell’espulsione di Consigli.

Prova opaca per Timoué Bakayoko, spesso pressato e già ammonito, dunque sostituito a inizio ripresa da Biglia. Tra i meno brillanti spunta anche Hakan Calhanoglu, che dopo il periodo positivo (con tanto di ritorno al gol) torna a commettere errori marchiani capaci di spazientire il pubblico di San Siro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

