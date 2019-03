MILAN NEWS – Erano più di 60 mila gli spettatori rossoneri ieri sera a San Siro, accorsi non solo per ammirare da vicino il Milan tutto grinta e compattezza di mister Gattuso, ma soprattutto per sperare nel tanto agognato sorpasso.

Missione compiuta per il Milan che contro il Sassuolo ha sofferto, ha lasciato spesso il pallino del gioco agli avversari, ma non ha mai traballato. E’ bastato un autogol di Pol Lirola nel primo tempo in mischia per regalare tre punti ai rossoneri che hanno un doppio significato: l’ennesimo risultato utile in campionato e l’aggancio al 3° posto in classifica, con tanto di sorpasso ai rivali dell’Inter che fino a qualche settimana fa vantavano numerosi punti di distacco.

Come scrive la Gazzetta dello Sport ieri si è visto un Milan poco brillante e che è stato messo in difficoltà a tratti da un buon Sassuolo, che poteva meritare di più: un miracolo di Donnarumma su Djuricic, il palo di Boga, ma i rossoneri hanno respinto gli assalti pungendo nel momento giusto, anche senza giocare un calcio spettacolare. E’ l’elemento che contraddistingue le grandi squadre, come quella che Gattuso sta cercando di plasmare.

L’espulsione di Consigli nella ripresa (fallo da ultimo uomo su Piatek) ha tagliato le gambe agli ospiti e il Milan ha controllato agevolmente senza affondare ulteriormente, vista la serata di ‘riposo’ degli attaccanti e la scarsa vena in ripartenza anche dei solitamente brillanti Paquetà e Bakayoko. Ma contano i tre punti ed un inserimento sul podio che fa contenta mezza Milano.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

