NEWS MILAN – Riecco Matteo Caldara, 163 giorni dopo. Dudelange-Milan dello scorso 20 settembre: prima e ultima apparizione per lo sfortunatissimo difensore lombardo. E ieri, cinque mesi e mezzo dopo il comunicato del club, il neo acquisto del Diavolo ha riassaporato il campo disputando ben 45 minuti nel match Primavera dei rossoneri contro il Palermo.

Un tunnel lungo soffocante, causa una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione anche al gemello mediale del polpaccio destro giunte dopo. Il tutto però dopo aver appena debuttato, quando l’exploit sembrava ormai prossimo dopo un lungo periodo di apprendistato. Tuttavia, assicura Tuttosport oggi in edicola, ora il difensore si sta finalmente riprendendo del tutto e ieri ha mandato importanti segnali in tal senso. Serviranno di certo altri passaggi prima di ritenerlo pronto per la formazione di Gennaro Gattuso, ma il primo test per riprendere confidenza col campo ha fatto filtrare ottimismo sul piano fisico e tecnico. Con l’ex Atalanta in campo, per esempio, il Milan ha tenuto la porta inviolata e chiudendo 2-0 dopo la prima frazione di gioco. Soddisfatto anche il tecnico Federico Giunti: “Sono contento per Mattia – dice l’allenatore della Primavera rossonera, Federico Giunti – ha alzato il livello di tutti i compagni difensivi. Siamo sempre a disposizione quando bisogna dare minutaggio ai giocatori della prima squadra”. Stessa trafila di Andrea Conti, e al momento sono identiche anche le ottime risposte del 24enne.

Redazione MilanLive.it

