NEWS MILAN – Gennaro Gattuso è un personaggio atipico rispetto al momento storico che stiamo vivendo, atipico nella misura in cui la maggioranza del pianeta possiede uno smartphone ed almeno un profilo social. E la voglia di entrare in questo mondo per lui è pari a zero.

Lo ha ribadito più volte, anche ieri nel post-partita di Sassuolo-Milan: “Iscrizione a Instagram in caso di qualificazione alla Champions? Ma non ci penso proprio! Già mi insultano troppo anche senza social… Non ci capisco niente, ho il telefono solo per telefonare, io e la tecnologia siamo due cose diverse – ha dichiarato a Sky Sport – per me esiste il verde per rispondere e il rosso per chiudere”.

In altre dichiarazioni aveva risposto di non sopportare molto i fenomeni da tastiera, che si sentono in grado di pontificare su tutto, criticando e sputando odio verso tutti. Proprio in queste ultime settimane stanno facendo molto discutere gli episodi vergognosi accaduti contro Diego Simeone, Massimiliano Allegri, l’arbitro Abisso e soprattutto contro Davide Astori, del quale in questi giorni si ricorda l’anniversario della tragica scomparsa.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

