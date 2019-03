NEWS MILAN – L’avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea è tutt’altro che positiva. Sin qui solo delusioni, tra batoste contro Bournemouth e Manchester City in Premier League e le eliminazioni in FA Cup e finale persa nella Carabao Cup.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Oggi però i Blues tornano alla vittoria, dando seguito al successo nel derby infrasettimanale contro il Tottenham. Lo fanno battendo in trasferta il Fulham, squadra in piena crisi di risultati che ha esonerato pochi giorni fa Claudio Ranieri dopo appena tre mesi di lavoro. Dopo la doppietta con i già retrocessi dell’Huddersfield, oggi è arrivata un’altra rete di Gonzalo Higuain, nel momentaneo 0-1 (il risultato finale è stato di 1-2 tra Fulham-Chelsea): girata di destro su assist rasoterra di Willian, tiro dell’argentino deviato che beffa il portiere avversario. Prova nel complesso positiva del Pipita, che ha aiutato la squadra in costruzione facendo girare bene il pallone e difendendolo quando i ritmi del match lo hanno richiesto.

Nel post-partita Higuain ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento positivo del Milan seguito proprio al suo addio, con i rossoneri adesso al terzo posto in classifica: “Sorpreso dal Milan al terzo posto? No, per niente. Lì ho lasciato amici, un grande mister, ho stima per loro e sono contento per come stiano andando le cose. Cosa è successo? Sono cose che nel calcio capitano, non è andata alla grande e ho dovuto prendere una decisione. Sta andando bene a entrambi, quindi va bene così. Non ho nostalgia, Londra è una città meravigliosa”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it