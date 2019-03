NEWS MILAN – In Serie A grande lotta nella classifica marcatori, con Krzysztof Piatek che per la prima volta con la maglia del Milan non è andato a segno in una partita di campionato.

Contro il Sassuolo i rossoneri hanno sofferto a creare gioco, e inevitabilmente il polacco ha fatto fatica a trovare la via del gol. Il suo lavoro però è stato comunque encomiabile, e decisivo per ottenere i tre punti. Oggi però con la doppietta in Spal-Sampdoria, Fabio Quagliarella è salito a quota 19 gol stagionali, superando Piatek a quota 18 e raggiungendo Cristiano Ronaldo in testa alla classifica. Nonostante i suoi 36 anni, Quagliarella dimostra di essere ancora tra i top attaccanti del campionato italiano, con una media realizzativa davvero invidiabile.

Per correttezza di informazioni va però detto che sia il bomber della Samp che CR7 hanno segnato 5 rigori ciascuno sul totale dei 19 gol, mentre Piatek appena 2 (tutti con il Genoa) sul totale dei 18. Un aiuto non indifferente per salire in alto in classifica. Speriamo che il pistolero rossonero possa tornare presto al gol e lottare fino all’ultima giornata per lo scettro di capocannoniere della Serie A. Peraltro va inoltre aggiunto che Piatek, nella top 10 dei marcatori, è il più giovane con i suoi 23 anni (stessa età di Petagna, fermo però a quota 10 gol).

Serie A, la foto della classifica marcatori:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

