CALCIOMERCATO MILAN – Un occhio al rush finale di campionato, un altro alla squadra del domani. Perché Elliott Management Corporation, assicura Tuttosport oggi in edicola, è già a lavoro per un’estate bollente all’insegna di un grande Milan.

Lucas Paquetá, Krzysztof Piatek e non solo. I grandi investimenti non sono finiti, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. E il primo colpo è già segnato di rosso sull’agenda del club: Tiémoué Bakayoko, il centrocampista in presto dal Chelsea che dovrà essere necessariamente riscattato a fine campionato.

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic può essere il regalo di Elliott per la Champions

38 milioni di euro, questa la cifra impostata per chiudere immediatamente il discorso. Ma la dirigenza milanista proverà ad ottenere uno sconto, forte della volontà del giocatore, dell’aver rivitalizzato un investimento praticamente perso e facendo leva anche sull’ok per il trasferimento di Gonzalo Higuaín a gennaio. Il vero sogno per la mediana resta però Sergej Milinkovic-Savic, valutato oggi 80 milioni di euro e che non va del tutto scartato. Perché potrebbe essere proprio il serbo – riferisce Tuttosport – il regalo di Elliott per il grande ritorno in Europa. Altrimenti si virerà su altri obiettivi più alla portata, come Julian Weigl del Borussia Dortmund e Stefano Sensi del Sassuolo.

Poi toccherà a due esterni offensivi di spessore, capaci di dare uno strappo a campo aperto. Perché né Suso né Hakan Calhanoglu, per caratteristiche, sono dei contropiedisti e la società si muoverà anche in tal senso. Il primo nome sulla lista è quello di Gerard Deulofeu, pronto a tutto pur di ritornare, ma Allan Saint-Maximin del Nizza ed Everton del Grêmio anche restano profili caldi. Al netto anche delle eventuali cessioni per bilanciare la questione legata al fair play finanziario, una cosa è certa: sarà un Milan più forte, pronto e degno per ripresentarsi all’Olimpo del calcio.

Redazione MilanLive.it

