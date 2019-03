NEWS MILAN – Da settimane si discute dello stadio nel quale Inter e Milan giocheranno in futuro. In ballo la permanenza al Giuseppe Meazza e la costruzione di un nuovo impianto sempre nella zona di San Siro.

Secondo le ultime notizie raccolte dal quotidiano La Repubblica, sta prevalendo la seconda opzione. Ci sarebbe già un progetto per la realizzazione di una nuova struttura da inaugurare entro il 2023. I due club sono già d’accordo sulla gestione condivisa, manca solamente la decisione ufficiale da comunicare al Comune di Milano.

Il Milan ha da tempo in mente l’idea di costruire uno stadio ex novo. A breve arriverà la risposta dell’Inter sull’abbandono di San Siro e la creazione di una nuova casa per le due squadre. Un impianto sportivo che verrà eretto nelle vicinanze del Giuseppe Meazza. Il sindaco Giuseppe Sala attende la presentazione del progetto definitivo.

News Milan, nuovo stadio con l’Inter a San Siro?

Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha voluto accelerare e punta alla realizzazione di uno stadio avveniristico e costoso: un investimento da circa 600 milioni di euro, quanti quelli che spenderà il Real Madrid per il rifacimento Santiago Bernabeu. Importante aspetto è la cessione dei naming rights, ovvero i diritti sulla denominazione dell’impianto. Secondo gli studi di settore effettuati, si può arrivare a ricavare 25 milioni all’anno. Più dei 22 che incassa il Manchester City per l’Ethiad Stadium e dei 18 dell’Arsenal con il suo Emirates Stadium. I tifosi potranno continuare a chiamarlo San Siro.

La Repubblica spiega che l’opera verrebbe fatta nell’area comunale dove ora sorgono i parcheggi e che verrebbe data in concessione per 99 anni ai club. Un progetto sarebbe altamente innovativo, le delegazioni di Inter e Milan sono state recentemente negli Stati Uniti per discutere con la banca Goldman Sachs della copertura finanziaria. Presenti gli amministratori delegati Ivan Gazidis e Alessandro Antonello. Inoltre sono stati visitati impianti ultra moderni come la Mercedes Benz Arena (ha il tetto retraibile più grande al mondo) di Atlanta e il MetLife di New York.

Il “nuovo San Siro” avrebbe 60mila posti, con visuale ravvicinata rispetto ai 3 anelli odierni da 80mila. Prato e primo anello verrebbero interrati, per limitare l’impatto anche sul quartiere. Durante i lavori, Milan e Inter continuerebbero a giocare al vecchio Giuseppe Meazza. Nel progetto è previsto che le due squadre abbiano ingressi separati secondo il concetto modulare: skybox e parti per l’intrattenimento modellate in base a quale squadra gioca e alle esigenze di sponsor o di eventi collaterali. Entrambe le dirigenze puntano ad aumentare sensibilmente i ricavi. Oggi l’Arsenal 112 milioni dall’Emirates Stadium, mentre Diavolo solo 35 da San Siro.

