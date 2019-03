MILAN NEWS – Nonostante il suo approccio col calcio italiano sia stato giudicato eccellente da molti tifosi e addetti ai lavori, c’è chi ancora non è convinto dalle qualità di Lucas Paquetà.

Il centrocampista del Milan, giunto a gennaio scorso dal Flamengo, è diventato immediatamente un titolare della squadra di Gennaro Gattuso, che ha subito puntato sul classe ’97 per via delle caratteristiche tecniche eccellenti e della predisposizone alla corsa e al sacrificio, armi per le quali il tecnico rossonero stravede in generale.

Un personaggio che non sembra affatto impressionato dal modo di giocare Paquetà è l’ex milanista Andrea Pirlo. Lo storico regista italiano, che ha dato l’addio al calcio giocato l’anno scorso, aveva già espresso opinioni poco entusiastiche nei confronti del brasiliano. Ieri, ai microfoni di Sky Sport è tornato sull’argomento raccontando un piccolo retroscena amichevole.

Pirlo è stato di recente a cena con mister Gattuso, amico e compagno di mille battaglie, ammettendo di aver discusso anche riguardo al talento carioca: “Ho parlato con Rino della posizione di Paquetà. Gli ho detto che non mi fa impazzire, perché si trova attaccato alla linea laterale quando secondo me dovrebbe stare al centro del gioco. Gattuso mi ha ascoltato, ma dalla partita successiva lo ha schierato sempre nello stesso ruolo…”. Giusto da parte del nostro mister non ascoltare i consigli di Pirlo?

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

