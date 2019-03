Una delle partite più importanti ed emozionanti nella lunga corsa allo Scudetto del 2011 vinto dal Milan è stata quella contro la Juventus. Il match in casa dei bianconeri il 5 marzo di otto anni fa fu deciso da un gol di Gennaro Gattuso.

Una vera e propria “ciofeca“, da lui stesso definita così, che beffò Gianluigi Buffon. Il numero uno bianconero non riuscì a deviare il tiro tutt’altro che irresistibile del compagno di nazionale. L’esultanza di Rino fu anch’essa storica: si mise a correre per tutto il campo, ma fu subito fermato (o meglio, abbattuto) da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese qualche settimana più tardi rivelò che buttò giù il compagno di squadra in quanto non sarebbe riuscito a seguirlo per tutto il campo perché era troppo stanco per le fatiche del match. In quella stagione, come detto, la squadra di Massimiliano Allegri trionfò in campionato vincendo il 18° Scudetto della storia del Milan.





Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

