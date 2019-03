CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di André Silva è ancora incerto. Sì, perché il famoso diritto di riscatto del quale il Siviglia si sarebbe certamente avvalso (stando alla marea di indiscrezioni d’inizio stagione), è tutt’altro che certo.

L’inizio di André Silva in Spagna era stato molto positivo, con diversi gol segnati nelle prime partite, tanto da portare i giornalisti italiani a criticare ferocemente i rossoneri per la cessione, la quale ad onor del vero era stata richiesta dallo stesso giocatore. Inevitabilmente le voci di un riscatto del Siviglia correvano, ed era date per certe praticamente. Il problema però è che l’attaccante portoghese da diversi mesi a questa parte non rende più. In Liga ha segnato un totale di 9 gol in 24 presenze, ma a molto discutere la spartizione di queste marcature: basti pensare che 7 gol li ha segnati dal 19 agosto al 29 settembre, circa un mese considerando la pausa per le nazionali. Gli altri due gol li ha segnati a novembre (1) e gennaio (1), il che significa che è rimasto a secco per 14 partite (dati Transfermarkt).

Calciomercato Milan, André Silva non vuole tornare in rossonero: i dettagli

È chiaro che a fronte del quadro sopra-descritto, il Siviglia si sta facendo due conti per capire se ne vale davvero la pena di spendere 39 milioni di euro per avvalersi del diritto di riscatto fissato la scorsa estate (4 milioni sono stati già pagati invece per il prestito oneroso di una stagione). Secondo calciomercato.com i dubbi degli andalusi sono parecchi, e vorrebbero chiedere uno sconto (“un forte sconto”) sul diritto di riscatto.

Il Milan dal canto suo è in contatto con Jorge Mendes, con il giocatore che tramite il suo agente ha fatto sapere di non voler tornare in rossonero per fare la riserva di Krzysztof Piatek. La dirigenza rossonera, in particolare Leonardo, sanno dunque qual è la volontà di Silva. Vedremo se in via Aldo Rossi saranno disposti ad abbassare le pretese economiche sul riscatto.

In ogni caso pare che Jorge Mendes, nel caso Milan e Siviglia non trovino un accordo sul riscatto, avrebbe in mente una nuova idea per il futuro del suo assistito: portarlo in Premier League. È possibile dunque che l’agente abbia già dei contatti con club inglesi di medio-alta classifica.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

