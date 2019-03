CALCIOMERCATO MILAN – Questo non è uno dei momenti migliori di Patrick Cutrone in maglia rossonera, visto che sta facendo da riserva a Krzysztof Piatek. Tuttavia, nell’ambiente di Milanello continua ad esserci grande fiducia nei confronti del ragazzo.

Sicuramente le dichiarazioni del suo agente Donato Orgnoni non hanno aiutato a rasserenare la situazione del suo assistito. Parole evitabili, visto che hanno messo in discussione il futuro del giocatore al Milan. Certamente Cutrone non sarà felicissimo di non essere titolare, però la stagione è ancora lunga e può ritagliarsi il proprio spazio. Gattuso conosce le sue qualità e le apprezza molto.

Calciomercato Milan, la Lazio si farà avanti per Cutrone?

Stanno già iniziando a circolare già alcune indiscrezioni di calciomercato riguardanti club interessati a Cutrone. Si è parlato innanzitutto del Torino, dove il presidente Urbano Cairo sarebbe tentato di provare a fare l’operazione. Nonostante le voci sul suo sogno di affiancare Patrick ad Andrea Belotti, ci sembra che l’unica possibilità possa concretizzarsi solamente in caso di cessione del Gallo. Il Milan valuta il proprio gioiello non meno di 40 milioni di euro, troppi per il club granata. Solamente l’addio dell’attuale capitano o di altri giocatori può consentire di racimolare il gruzzoletto necessario per effettuare un tentativo.

Ammesso che Cutrone possa chiedere davvero la cessione a fine stagione, è probabile che ambisca a giocare in una squadra con obiettivi più importanti rispetto al Torino. In quest’ottica sembra esserci l’interessamento della Lazio nei confronti del giovane centravanti rossonero. La società capitolina dovrebbe incassare molti soldi dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic in estate e avrebbe le risorse per fare l’investimento. Va detto che Simone Inzaghi ha già Ciro Immobile come bomber titolare e bisognerà vedere se il presidente Claudio Lotito vorrà prendere un’altra punta, avendo anche Felipe Caicedo in organico. Per adesso diverse voci, ma niente di concreto sull’eventuale trasferimento di Cutrone. Il Milan conta di tenerselo stretto, la volontà del ragazzo sarà determinante.

