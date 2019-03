MILAN NEWS – Nel 2017 sembrava che la carriera con la maglia del Milan di Gianluigi Donnarumma potesse terminare, vista la lunga querelle per il rinnovo e quella notizia, poi stravolta, della sua volontà di non prolungare.

Poi il punto più basso, la finale di Coppa Italia 2018 contro la Juventus, le due papere clamorose che hanno spianato la strada del successo ai bianconeri. Ma oggi Gigio è tornato il grande talento che era fin dall’inizio della sua carriera, quando faceva faville nella Primavera di mister Brocchi, poi lanciato in prima squadra da Mihajlovic e mantenuto titolarissimo nelle ultime tre stagioni. Oggi Gennaro Gattuso può disporre di un numero uno forte, affidabile e completo.

Le qualità di Donnarumma si riflettono un bel po’ con quelle del suo idolo dichiarato, quel Manuel Neuer che tra Germania e Bayern Monaco ha vinto tutto, anche il Mondiale del 2014. Impensabile paragonare il palmarès dei due portieri ad oggi, più semplice invece rivedere nell’estremo difensore del Milan quelle splendide qualità da leader difensivo che ha anche Neuer: fisico esplosivo, reattività eccellenti, senso della padronanza nel ruolo.

La differenza sta forse nel gioco con i piedi, visto che il classe ’99 del Milan non è ancora riuscito a fare il salto di qualità in questo fondamentale mentre il tedesco è da tempo indicato come un libero aggiunto più che un semplice portiere. La media dei gol subiti è invece simile: Donnarumma ha incassato 1,05 reti a partita in Serie A, Manuel 0,77 in Bundesliga ma si tratta di un campionato diverso e meno competitivo di quello italiano. La speranza dei milanisti è che Gigio possa davvero fare il percorso di Neuer, e le premesse sono ottime.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

