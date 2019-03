MILAN NEWS – In questi giorni si discute del futuro dello stadio di San Siro, che secondo i piani di Milan e Inter potrebbe essere addirittura abbattuto per costruire un impianto nuovo di zecca.

Ma il fascino della vecchia ‘Scala del calcio’ è ancora straordinario e punta ogni domenica ad accogliere migliaia di tifosi rossoneri e nerazzurri, confermandosi come lo stadio più frequentato del campionato italiano. Dati confermati anche dall’agenzia Deloitte all’interno delle statistiche della Football Money League, ovvero la classifica sui ricavi del calcio internazionale.

Interessanti i numeri dei ricavi da stadio riportati anche da Calcio e Finanza; il Camp Nou di Barcellona si conferma l’impianto più redditizio d’Europa, con ricavi per 144,8 milioni di euro nella stagione 2017/18 secondo i dati forniti da Deloitte. La crescita rispetto all’annata precedente è del 5,5%, che permette ai blaugrana di rimanere davanti ai rivali del Real Madrid (143,4 milioni di euro, +5,1%).

In Italia il Milan è primo in questa speciale classifica; lo scorso anno gli introiti da San Siro sono arrivati a 35,4 milioni di euro, con una crescita del 75,71%. I club italiani però restano lontani dal vertice rispetto a spagnoli e inglesi, visto anche il problema degli impianti vecchi e poco in linea agli standard internazionali.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

